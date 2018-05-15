英女遊義大利遭輪姦！受辱影片傳群組 5男落網

2018-05-15 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子到義大利的度假勝地蘇連多（Sorrento）旅遊，在當地一間知名飯店遭下藥昏迷，慘遭集體性侵。涉案人數多達10多人，這些加害者還將性侵過程拍成影片，分享至「WhatsApp」通訊軟體裡，行徑惡劣。直至昨日，已有5名嫌犯落網。

根據英國《鏡報》報導，這起事件發生於2016年10月，事發地點位於鄰近拿玻里（Napoli）的知名度假勝地蘇連多一家知名飯店裡。這名50歲的受害女子說，當天是她在當地假期的最後一天，她與女兒在飯店喝下2名酒保偷加迷藥的飲料。喝下後意識開始模糊，一開始被帶到游泳池邊，遭2名男子性侵，之後再被拉到一間房間裡，隨後慘遭房間裡的10幾名男子輪姦。

女子遭辱的過程還被拍成影片，分享至WhatsApp「壞習慣（Bad Habits）」聊天群組裡。還有其他男性在看完影片留下一些汙穢評論，讓這名女子身心靈都受到嚴重創傷。

女子報案後，警方根據這段在群組裡流傳的影片著手調查，加上女子提供的DNA證據，就在昨天，義大利警方公布已逮捕5名涉案男子，分別是米涅耶洛（Antonino Miniero）、賈吉羅（Gennaro Davide Gargiulo）、維吉里歐（Fabio De Virgilio）、雷吉歐（Raffaele Regio）和達安提尼諾（Francesco D'Antonio），其餘嫌犯仍在努力追查中。