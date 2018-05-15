美中再談判前夕 王岐山會美商領袖談經貿

2018-05-15 21:10

〔中央社〕被視為美中貿易談判中方操盤手的中國國家副主席王岐山，今天在北京會見美國工商界代表時說，「平等互利的經貿關係」是中美關係的壓艙石。良好的經貿關係，符合中美兩國人民根本利益。

王岐山今晚一連2次現身央視新聞聯播。首先是他以中共中央外事工作委員會委員身分，出席這個委員會的第一次會議，證實他在中國外交領域扮演重要角色。

今晚王岐山第2次現身新聞聯播，則是今天在中南海會見出席「第10輪中美工商領袖和前高官對話」的美方代表，正逢中國國務院副總理劉鶴今天出發赴美進行第2輪貿易談判，加上會見的是美國工商領袖，他在美中貿易談判中扮演的角色，再度受到注意。

報導指出，王岐山說，中美關係自建交以來，「雖歷經風雨，但始終向前」。而「平等互利的經貿關係」，是兩國關係的壓艙石，其本質是「合作共贏」。良好的經貿關係，符合中美兩國人民根本利益。

王岐山又說，中美雙方要加深了解，增加信任，通過對話協商解決存在的分歧。中國將進一步深化改革，擴大開放，不斷改善貿易投資環境，持續釋放「市場魅力」。希望中美工商領袖和智庫專家凝聚共識，共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

根據報導，美方代表向王岐山表示，良好的美中經貿關係，有助於兩國及世界經濟穩定發展。美國工商界將繼續推動雙方各層面溝通交流，通過協商對話，尋求「共贏的解決方案」。