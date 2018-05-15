美遷駐以大使館 伊朗激進組織懸賞300萬炸使館

美國駐以色列大使館昨日正式搬遷至耶路撒冷，掀起許多風波與衝突。圖為民眾在耶路撒冷大使館前，揮舞巴勒斯坦旗幟。（美聯社）

2018-05-15 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐以色列大使館昨日正式搬遷至耶路撒冷，掀起許多風波與衝突，有伊朗伊斯蘭激進組織甚至公開懸賞10萬美元（約新台幣300萬元），給予任何炸毀這棟大使館的人。

綜合媒體報導，伊斯蘭激進組織「尋求正義學生運動」（Justice Seeker Student Movement）公開1張由阿拉伯文、波斯文、英文3種語言書寫的海報，以10萬美元的賞金，鼓勵民眾炸毀建在耶路撒冷的美國駐以色列大使館。

研究伊朗的專家魯賓（Michael Rubin）表示，近年來恐怖主義已逐漸成為伊朗政權的一部分，「很不幸地，恐怖主義已經逐漸成為伊斯蘭共和國（伊朗、阿富汗、巴基斯坦、茅利塔尼亞4國）的中心支柱」，就連在伊斯蘭學校的學校教育當中，恐怖主義也頻繁被提起。

自從美國於去年12月承認耶路撒冷為以色列首都後，美國便開始將大使館遷至耶路撒冷的計畫，在計畫搬遷期間，以巴交界頻頻發生抗爭、衝突，14日耶路撒冷大使館正式開幕當日，以色列國軍為了確保開幕儀式順暢完成，更在加薩走廊一帶與約旦河西岸增加1倍的軍力。