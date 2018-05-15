穆斯林將開始齋戒 德國兒科醫生很憂心

全球數億穆斯林陸續進入齋戒月，德國兒科醫生協會特地發出呼籲，希望家長不要讓孩子參與齋戒，因為這對健康不利，齋月經常有孩子暈倒、嚴重頭暈腹痛而就醫。圖為穆斯林在清真寺禱告。（法新社）

2018-05-15 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕全球數億穆斯林陸續進入為期1個月的齋戒月（德國16日、台灣17日），德國兒科醫生協會特地發出呼籲，希望不要讓孩子參與齋戒，因為這對健康不利，齋月經常有孩子暈倒、嚴重頭暈腹痛而就醫。

《德國之聲》報導，根據伊斯蘭教習俗，在齋戒月期間，除了病人、旅行者、嬰兒、孕婦、哺乳期婦女、產婦、老人以外，大約14歲以上、有行使宗教義務的穆斯林，必須嚴格把齋，在日出和日落之間不能吃喝、不吸菸、不行房事等。

由於沒有發育成熟的少男少女也常常被家人鼓勵盡其可能地齋戒數日，德國兒科醫生協會特地向穆斯林家長提出忠告，不要讓孩子齋戒，「請讓您的孩子喝足夠的水，包括白天。」從醫學角度來看，這對兒童和青少年非常不健康，尤其是白天不能喝水這一點。

協會表示，齋月常有臉色蒼白、精神渙散的孩子就醫，「一些孩子是直接從學校被送過來的，之前要麼是暈倒了，要麼就是嚴重頭暈腹痛。」德國聯邦教育協會主席貝克曼（Udo Beckmann）也指出，他們接受人們行使宗教義務，「但小學生不應該齋戒。」

此外，今年度的齋戒月正好碰上德國學年中最重要的幾個星期，學生的學習成績可能會受到齋戒影響。協會表示，「孩子們無法正常休息，因為太陽下山後家裡才開始做飯進餐，每天早上孩子們都十分疲倦。」

貝克曼說，長時間不吃東西，尤其不喝水，會影響身體健康，令人精神渙散，尤其影響12歲以下兒童的學習成績；青少年如果要齋戒，也應該量力而行，不要太迫於壓力。學校方面雖可允許學生不參加一些活動，例如運動會，但不能免除學生參加考試的義務。