歐洲最長！ 普廷將啟用19公里長跨海大橋 直通克里米亞

俄羅斯總統普廷週二（15日）將啟用這座長達19公里、連接俄國和克里米亞的大橋。（歐新社）

2018-05-15 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）週二（15日）將啟用「克里米亞大橋」（Crimean Bridge），這座長達19公里、連接俄國和克里米亞的大橋，是普廷大力推動且極具象徵性的建築工程。

《法新社》報導，克里米亞大橋耗資2280億盧布（約110億台幣），橫跨黑海和亞速海（Azov Sea）之間的海峽，連接俄國南部的克拉斯諾達爾（Krasnodar）和克里米亞的克赤（Kerch），不僅是俄國最長大橋，也超越了葡萄牙里斯本的瓦斯科·達伽馬大橋（Vasco da Gama Bridge），成為歐洲最長大橋。

烏克蘭痛批這項建築工程，稱大橋破壞了環境，大型船隻將無法通往亞速海的港口。歐盟與美國的制裁也涉及這座大橋的相關人士，包括普廷親密的商人盟友羅滕貝格（Arkady Rotenberg），他的公司「Stroygazmontazh」是這座大橋的承包商。

克里米亞深受俄國民眾歡迎，是熱門的暑期旅遊勝地，但目前要從俄羅斯南部前往克里米亞半島並不容易，常有大量的車子排隊等候登上航行兩地的渡輪，但渡輪在冬季暴風雨中不一定能航行，因此最簡單的方式就是飛行。

另外，由於烏克蘭和西方的制裁，目前大量的食物多半是從俄國走水路運往克里米亞半島，克里米亞大橋啟用後，將有助於該地區減少對海上運輸的依賴。