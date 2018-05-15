破花瓶打算送去「做公德」 沒想到竟是乾隆御製骨董

這隻花瓶的瓶身描繪了「八仙賀壽」的圖樣，專家估計，若無破損，價錢恐達2.5億至5億英鎊。（圖取自伊斯特本拍賣網）

2018-05-15 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕英國83歲婦人家裡有個舊花瓶，瓶身有些破損，日前一度打算送往慈善商店「做公德」，陰錯陽差送去拍賣行，最後以8.7萬英鎊（約新台幣350萬）的價格售出，她沒想到，這個有點破的舊花瓶竟是中國清朝乾隆皇帝時期皇室的御製花瓶。

綜合媒體報導，英國83歲婦人安妮（Anne Beck）從祖父那繼承這尊高約30公分的中國瓷花瓶，放在車庫已長達11年，花瓶瓶口及底部均有缺口，她打算將瓷花瓶送往慈善商店。

在前往商店途中，安妮順道去了伊斯特本拍賣行的評估日。現場一名專家當場說服安妮將花瓶拿出來拍賣，估價約在90至120英鎊（約新台幣3645至4860元）之間。

沒想到後來卻被識貨的德國華人以8.7萬英鎊（約新台幣350萬元）的高價標下，令安妮相當驚訝，打算將拍賣所得投資在2個孩子和4個孫輩身上，並捐部分款項給慈善單位。

這隻花瓶的瓶身描繪了「八仙賀壽」的圖樣，經證實可追溯至18世紀，是中國乾隆皇帝時期皇室御製品。專家估計，若瓶身無破損，拍賣價恐達2.5億至5億英鎊（約101億至202.5億元台幣）。