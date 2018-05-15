特赦會議竟拖延 馬國前副總理安華明日才能獲釋

在國王同意特赦下，馬來西亞前副總理安華原本將於今日重獲自由，不過總理辦公室要求推延至16日。（美聯社）

2018-05-15 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會大選結果日前出爐，在國王同意特赦下，前副總理安華（Anwar Ibrahim）原本今日可重獲自由，不過總理辦公室卻要求延遲至明（16）日。

人民公正黨與92歲首相馬哈地（Mahathir Mohamad）等政黨結盟，上週攜手贏得大選，馬哈地在競選期間承諾將替人民公正黨創黨人安華爭取特赦，本月11日馬哈地也宣布，國王已經同意特赦安華。

不過王宮在昨（14）日晚間發表文告表示，特赦程序原定要在15日上午11時完成，今年的齋戒月自5月17日開始，國王希望在齋戒月開始前，也就是16日完成特赦安華的所有程序，但總理辦公室要求特赦程序從15日延後至16日，國王已同意，皇室特赦委員會針對釋放安華的會議因此延後到明日上午11點，預估安華明日下午獲釋，晚間可出席公正黨方面舉辦的慶祝活動，預估晚間10時45分將發表獲釋後首場公開演說。

此外，馬哈地在接受媒體訪問時指出，即將獲釋的安華未來需先取得國會席位，才有可能入閣，且即便如此，安華只會有部長、次長或副首相應有的權力，不會被賦予特別權力，在聯合政府中扮演的角色，仍將和其他3個盟黨的領袖一樣