花200萬變女神 做完21項整形後激似AV女神明日花綺羅

明治熱愛cosplay，常在社群網站上分享他扮裝的照片。（圖翻攝自「明治」推特）

2018-05-15 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕越來越多女性為了愛美，選擇透過整形改變外貌，日本1名女網友近日在社群網站上分享整形成果，公布她如何從五官平板、有些戽斗，搖身一變成為AV女神明日花綺羅的翻版。

綜合媒體報導，日本女子明治原本外型並不搶眼，卻下定決心，花費約200萬台幣，接連進行21項整形手術，包含開眼頭、矯正牙齒、正顎、削骨、縮人中等等。除了依靠外力改變外貌之外，明治還在手術修復期間，從54公斤瘦到了41公斤，整形手術完全康復後，相貌激似明日花綺羅。

明治熱愛cosplay，常在社群網站上分享扮裝的照片，外型相當俏麗可愛；儘管日本對於整形手術的態度還是相當保守，但明治認為，她用錢買到了自信，女孩們整形要付出相當多努力與痛苦，希望大眾可以對整形的人更寬容。

許多網友看到明治整形前的照片紛紛回應「無法相信」、「做這麼多手術不痛嗎？」、「好酷」、「完全是用錢堆出來的」，在公布過去的整形經驗後，明治也熱心地在社群網站上幫其他有興趣整形的網友諮詢、貼心給予意見。

原本長相平凡的日本女子明治花費約200萬台幣整形，21項手術包含開眼頭、矯正牙齒、正顎、削骨、縮人中等等。（圖翻攝自「明治」推特）

日本女網友明治整形手術後，相貌激似日本AV女神明日花綺羅。圖為手術前及手術後的對照圖。（圖翻攝自「明治」推特）