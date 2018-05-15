劉霞遭嚴密看守 友人憂官方給藥物有潛在危險

劉霞的友人透露，劉霞所服用的藥物都須經官方人員之手，認為有潛在危險性。（路透）

2018-05-15 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞，目前正遭中國政府軟禁，作家廖亦武公布劉霞「以死抗命」的錄音後，近日披露劉霞遭嚴密監禁的細節，另一位友人則透露，劉霞所服用的藥物都須由官方人員經手，認為有潛在危險性。

《自由亞洲電台》報導，劉曉波與劉霞的好友廖亦武12日與劉霞通話，獲得更多她被嚴密看守的細節，包括劉霞住處的樓下一直停有警車、看守人員駐守，如果要外出則必須說明地點，並由警車押送前往。他直言，中國外交部說劉霞是一個中國公民，但公民不可能享有這樣的「待遇」。

獨立中文筆會會長廖天琪近期也和劉霞通話，獲知劉霞目前治療憂鬱症和心臟病的藥物，都必須通過當局人員才拿得到，因此擔憂劉霞可能成為下一個劉曉波。

廖天琪表示，她非常擔心劉霞吃的藥不是她親自去拿的，而是官方人員給她送去的，「聽她這麼說我就抽一口冷氣，這個政府這麼卑鄙這麼低級，什麼都做得出來，必須要很快出來，她不出來真的會出事。」

廖亦武本月初公布一段與劉霞通話的錄音檔，顯示劉霞在4月8日通話時情緒相當激動，不斷痛哭。廖亦武又稱，在4月30日另一通電話中，劉霞稱已沒什麽可留戀，「以死抗爭對於我，最簡單不過」，引發國際關注。