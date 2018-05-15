滴滴姦殺案人人自危 女網友改扮「猛男惡霸」保命

女網友被媽媽逼得將暱稱及用戶頭像大幅改變。（擷取自微博）

2018-05-15 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大叫車平台「滴滴出行」日前發生空姐姦殺案，讓不少女性用戶聞之色變。為保障自身安全，現在有不少中國年輕女子紛紛把登錄在「滴滴出行」的個人資料全部改掉，除了把顯圖改成超man的男性照片外，還把原先的暱稱改成各種奇葩的「漢子名」，引發網友效仿。

中國海南航空旗下祥鵬航空的21歲李姓空姐，5日深夜乘坐「滴滴出行」共乘車，慘遭27歲司機劉振華姦殺，當地警方昨公開受害者的最後身影，及司機畏罪跳河的片段，但全案目前仍因重重疑點熱議不斷，輿論也持續指責「滴滴出行」並未對用戶的人身安全設計足夠的保障措施。

在年輕女子人人自危的聲浪中，一名中國媽媽為了避免女兒遇上類似事件，要求她們將滴滴出行上的資料改掉，不只性別一律改成男性，顯示圖片也要換成男性照片，更要求她們在個人敘述部分補上一些「愛打人」、「暴躁」等用語，就是希望能在叫車階段篩掉部分居心不良的人。

這名媽媽的女兒們將修改前後的頭像與暱稱分享到社群網站，引發熱論，只見她們紛紛將用戶名改為「暴躁老兵龍的傳人」、「雄獅一聲吼」、「龍的傳人愛打人」、「徒手撕老虎」等極具陽剛味的暱稱，配上江湖味十足的男性照片，招來網友一陣鬨笑。

圖片發布後立刻引起迴響，不少網友也紛紛加入行列，還有一些男性用戶「反其道而行」，將頭像與暱稱改成嬌滴滴的少女圖，希望能藉此吸引「狼司機」上門，好替女性用戶報仇。不過也有專家提醒，網友的創意雖然相當有趣，但其實並不能有效防止這類事件發生，呼籲民眾仍應在乘車前提高警覺，上車後也要隨時與朋友保持聯絡，以降低歹徒下手的機率。

這名女網友修改前的頁面。（擷取自微博）

不少女網友紛紛起而效仿。（擷取自微博）

滴滴姦殺案人人自危。（擷取自微博）