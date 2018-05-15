侵門踏戶「被一家親」！ 人權組織：令人毛骨悚然

為了加強管控新疆穆斯林，當地推動所謂的「一家親」運動，強制當地家庭接受中共官員與幹部定期與其同吃同住。（歐新社）

2018-05-15 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為了加強管控新疆穆斯林，推動所謂的「一家親」運動，強制當地家庭接受中共官員與幹部定期來訪，入房與其同吃同住，不但可以就近監控當地民眾，還能直接灌輸共黨思想。除了「一家親」運動外，新疆從汽車強制安裝GPS追踪器以及12歲至65歲所有居民的DNA收集，顯示中國政府無所不在的監控。

綜合外媒報導，根據人權觀察組織發布最新報告指出，自去年年底以來，中國新疆地方政府已動員上百萬中共幹部入住新疆穆斯林家庭，當局美其名為「結對認親」、「一家親」運動，強制穆斯林家庭每2個月至少要給中共幹部入住5天，以便就近監督穆斯林家庭成員的私生活。

穆斯林家庭不但要開放住處給中共幹部入同吃同住，還必須告知幹部家庭成員的生活狀況和政治觀點，同時接受中共政治思想洗禮，中共幹部入住後可以檢查屋內是否有任何宗教元素或標誌，甚至還可以恣意沒收房屋內發現的任何物品。

人權觀察組織高級研究員接受《CNN》訪問時指出，「這是一種終極的監督形式，強制灌輸政治和同化計劃，這令人毛骨悚然。」《CNN》對此報告詢問新疆地方政府，但未獲回應。

人權觀察組織痛批，中國政府在新疆的活動越來越具有侵犯性，這種明顯違反國際人權法所保障的少數民族文化權利，要求中共立刻停止這種嚴重侵犯隱私權和妨礙人民家庭生活的做法。