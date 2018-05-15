瞎！繳不出38萬電費、印度菜販上吊亡 電力公司：度數算錯了

2018-05-15 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名30多歲菜販俠克（Jagannath Shelke），4月時收到3月電費帳單，打開一看竟要繳86.4萬盧比（約新台幣38萬），嚇得向電力公司反應但沒用，反倒一直被催討。拿不出錢的俠客，走投無路之下，選擇留封遺書、上吊輕生。未料，事後電力公司辯稱「看錯了」，承諾會賠償死者家屬。

綜合媒體報導，這起離譜事件發生在印度中部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）。俠克平常靠賣菜養家，但因經濟拮据能省則省，每個月的電費約控制在1000盧比（約新台幣450元）。沒想到3月帳單一打開，費用竟多出近900倍、要價86.4萬盧比，趕緊聯繫國營的電力公司（MSEDCL），但數度抗議未果。

報導指出，妻子巴吉塔（Bhagitra）與14歲兒子透露，俠克在遺書中控訴，家中平均電費不可出現這麼誇張的數字，該張帳單已壓得他喘不過氣，走投無路之下，決定將繩子掛在吊扇上，了結自己的生命。俠客的兄弟維泰（Vitthal）也透露，「幾天前，俠客曾說有官員威脅要沒收財產」。據悉，俠克自殺的訊息很快外傳，起初MSEDCL裝作若無其事，直到民怨沸騰，才重啟調查。

報導提到，MSEDCL在聲明中表示，助理柯利（Sushil Kashinath Koli）抄表時，誤把「6117.8度」看作「61178度」，造成電費爆增，實際上應繳費用僅2800盧比（約新台幣1242元）；死者家屬要求電力公司賠償，或提供工作機會給俠客的兒子。知情人員回應，家屬的求償信，目前已送往位於孟買的辦公室。

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