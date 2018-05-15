串通狗仔拍「假照片」醜聞延燒！ 梅根父不出席婚禮

梅根馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子將在19日完婚，她的父親湯瑪斯將不會出席婚禮。（美聯社）

2018-05-15 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕梅根馬克爾（Meghan Markle）與英國哈利王子將在19日完婚，她的父親湯瑪斯（Thomas Markle）先前卻被爆與狗仔串通，「自導自演」創造一系列的照片，最新消息指出，原本要牽著梅根的手，與女兒一同走紅毯的湯瑪斯已決定，不會出席這場世紀婚禮。

綜合外媒報導，湯瑪斯曾被狗仔拍到在網咖看女兒的結婚新聞、讓裁縫師以皮尺量身定做西裝、及積極減肥的照片，如今卻被媒體爆出這些照片「攏係假」，全是湯瑪斯與狗仔串通好、喬好pose後，再進行拍攝。據悉，狗仔將這系列照片以10萬英鎊（約台幣403萬）賣出，湯瑪斯是否藉機狠撈一筆，則不得而知。

梅根同父異母的姐姐莎曼珊則替湯媽斯喊冤，表示這些都是她「一手策畫」，「我希望讓他向全球及英國皇室，展現真實的一面，像是做些健康的事、恢復身材外出活動等」；對此，英國皇室暫時不予置評，要求媒體給梅根家人多一點空間。

湯瑪斯曾任好萊塢燈光監製，帶領的技術團隊還榮獲過艾美獎，在梅根6歲時，與妻子離婚。湯瑪斯原要在婚禮上，牽著梅根的手走紅毯，現在爆出假照片風暴，湯瑪斯則以心臟病為由，宣布不出席19日的婚禮。