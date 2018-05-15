jpp-KY經寶精密 第1季每股盈餘0.93元

2018-05-15 13:37

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY （5284） 經寶精密第1季營收2.88億元，年減0.35%，稅後淨利0.36億元，年減6.2%，每股盈餘0.93元。jpp-KY指出，獲利減少主因受到匯兌損失的影響，但是受惠於公司內部績效管理及員工生產效率提高，毛利率突破到36.74%，為第一季歷史同期新高。

jpp-KY經寶精密為客製化精密金屬加工廠，擁有AS9100、Nadcap等多項航太國際認證，現為Airbus（空中巴士）及Boeing（波音）駕駛艙航電系統機構件的供應商。

jpp-KY去年初同步導入了新的ERP系統以及內部自行研發的經寶4.0管理系統，有效整合內部資源提高生產效率，另一方面，也在新廠房布建完成機電組裝廠，正式跨入機電整合新服務，不僅是提供金屬外殼機構件的設計與製造，更提供產品內部整機組裝為成品的一體化服務，期望建立與客戶間更緊密的夥伴關係，而第一批的機電組裝產品-遊戲機，也計畫將於第二季開始生產製造。

jpp-KY表示，雖然泰國今年適逢大選影響到部分政府訂單，但是在泰國政府積極推動泰國4.0以及東部經濟走廊的大型經濟改革計畫下，陸續釋出包括通訊設備、交通運輸以及航太產業相關的配套政策及產業訂單，對經寶而言，都是正在服務的客戶及生產中的產品線，新的專案也在如火如荼的進行當中，為了因應未來泰國政府希望建立亞洲航太維修中心的願景，公司積極新建的航太廠房也計畫將於今年底建置完成，屆時將申請新的Nadcap航太認證，配合泰國政府全力扶植的產業政策的發展趨勢，相信未來在泰國4.0的建設帶動下，將可引領經寶往更高的一層領域發展。