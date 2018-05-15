殺死27人... 英紀錄片：梅根是美國連環殺人魔後代

美國女星梅根（左）與哈利王子即將步上紅毯。（美聯社）

2018-05-15 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕梅根馬克爾（Meghan Markle）即將與英國哈利王子步上紅毯，但有關她的傳聞卻層出不窮，如今她的親戚爆料，她們家族中曾出過一個「名人」：美國首位連環殺人魔「HH福爾摩斯」（Henry Howard Holmes）。

綜合外媒報導，英國「第四頻道」（Channel 4）製作的紀錄片中，梅根的遠房親戚傑夫馬傑特（Jeff Mudgett）表示，連環殺手HH福爾摩斯與他們家族有關，HH福爾摩斯出生於1861年，原姓馬傑特，後來才改姓福爾摩斯。

報導指出，傑夫馬傑特說，他不認為女王知道這件事，對於有這種祖先，他並不感到自豪。他還說，他和聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA），以及蘇格蘭警場進行筆跡分析發現，HH福爾摩斯有可能到倫敦時犯下「開膛手傑克案」。

對此，肯辛頓宮拒絕發表評論。

HH福爾摩斯生於1860年，原名為赫爾曼·韋伯斯特·馬傑特（Herman Webster Mudgett），他承認自己殺害27人，多數是金髮女性，但外界估計遇害人數達200人。HH福爾摩斯在1895年被捕，並於隔年被處以絞刑。