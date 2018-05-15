47億成交！《向左側臥的裸女》成蘇富比史上最高價藝術品

義大利藝術家莫迪里安尼「Amedeo Modigliani」的畫作《向左側臥的裸女》（Nu couché）。（美聯社）

2018-05-15 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕義大利藝術家莫迪里安尼「Amedeo Modigliani」的畫作《向左側臥的裸女》（Nu couché），近日在紐約蘇富比拍賣會上，以1.57億美元（約台幣47億）的高價售出，一舉成為蘇富比拍賣會史上最高價藝術品。

綜合外媒報導，《向左側臥的裸女》為莫迪里安尼1917年完成的作品，在拍賣前，官方估算成交價在1.5億美元以上，打破了以往的估價紀錄，最終以1.57億美元成交。

估價紀錄保持者為2015年佳士德拍賣會上的畢卡索名畫《阿爾及爾女人》（Les femmes d'Alger）的1.4億美元，成交價為1.79億美元。史上最高價作品則是李奧納多達文西的《救世主》，4.5億美元售出。

《向左側臥的裸女》成為史上第四高價的藝術品，也是莫迪里安尼第二幅賣破1.5億美元的作品，他的《斜躺的裸女》在2015年由中國富豪劉益謙以1.7億美元標下。