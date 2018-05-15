東京奧運開幕式 最貴門票近8萬台幣！

日媒報導，東京奧運開幕式最高票價28.8萬日圓。（資料照，路透）

2018-05-15 13:40

〔即時新聞／綜合報導〕距離東京奧運只剩2年多的時間，不少台灣民眾早已提早計劃好去觀賞這場運動盛會，根據日媒報導，相關人士透露，奧運開幕式最高票價28.8萬日圓（約7.9萬元台幣），殘奧開幕式最高價14.41萬日圓（約3.9萬元台幣）。

《共同社》報導，相關人士透露，2020年東京奧運會和殘奧會組委會考慮的普通門票方案為：奧運開幕式最高票價28.8萬日圓，賽事部分田徑最高票價10.8萬日圓（約2.9萬元台幣）；殘奧會方面，開幕式最高價14.41萬日圓，賽事部分田徑及游泳最高6500日圓（約1783元台幣）。奧組委將在今天進行專家會議討論票價。

相關人士指出，東京奧運會開幕式最高票價與2012倫敦奧運差不多，殘奧會開幕式票價則高於倫敦奧運和2016里約奧運，奧組委這次除了要通過低價門票吸引觀眾外，更希望透過高票價座位來提高殘疾人體育的價值。預計東京奧運和殘奧的比賽項目門票，分別為2000日圓起（約550元台幣）和1000日圓（約275元台幣）起。

奧組委之前曾表示會設計多個價位，除了普通門票外還考慮特殊票價，像是小學生票1000至2020日圓（約555元台幣）、每組3至4張的家庭票，平均每張1600至6100日圓（約439至1673元台幣），以及輪椅觀眾和同伴的優待票，還有瞄準高端階層的高端票。

奧組委盼票價方案在7月召開的國際奧會理事會上獲得通過，最快明年夏天左右就可以向公眾進行販售。