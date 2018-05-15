扯！趁公差外出...受刑人與女溜廁所「嘿咻」2分鐘

公差外出的受刑人與女子一前一後進入廁所。（圖擷取自YouTube）

2018-05-15 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲獄政驚爆安全管理漏洞！西奧卡內監獄農場（Karnet Prison Farm）一名受刑人趁外出至連鎖速食店洽公的空檔，與一名女子在店內廁所做愛，澳洲司法部正對此事展開調查。

綜合外媒報導，卡內監獄農場一名受刑人，今年2月在獄警諾興（David Northing）的監護下，至速食連鎖店「Hungry Jacks burger」送貨，該名受刑人途中向諾興表示想上廁所，諾興同意讓他去如廁，自己則與另一名受刑人在店內買冰淇淋。

未料從監視器畫面卻可見，這名去上廁所的受刑人行徑似乎不太單純，畫面顯示，他走回店內後，向一名正在用餐中的女子比了手勢，女子下秒便跟著他進入廁所，2分鐘過後，女子從廁所出來，擦了擦嘴巴，走回位置上，受刑人隨後也跟著出來。

當地警方獲報該受刑人的「異常行徑」，循線找到這名女子，女子坦承自己在短短2分鐘，與這名受刑人發生性行為；卡內特監獄農場在當地雖屬低戒護單位，但仍有部分受刑人是因謀殺、傷害或性侵等罪入獄，澳洲司法部門嚴斥，若案發當天，女子是遞交危險物品的話，後果不堪設想，現已展開進一步調查。

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