《板門店宣言》來真的！南北韓明舉行文金會後首次高層對談

南北韓將於明天展開文金會後首次高級別會談。圖為上月27日，南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩歷史性一握。（歐新社）

2018-05-15 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部門今天上午表示，明天（16日）將與北韓在板門店共同警備區南韓轄區的「和平之家」，舉行高級別會談。據悉，這是繼上月27日南韓總統文在寅、北韓領導人金正恩進行歷史性會晤後，首次的高層會談。

《韓聯社》報導，南韓官員指出，北韓今天主動提議在和平之家展開會談。屆時北韓將由祖國和平統一委員會（CPRK）委員長李善權（Ri Son-kwon），率領副委員長朴英一、鐵道省副省長金潤革、體育省副省長元吉友，以及民族經濟合作委員會副委員長朴明哲出席，另外還有29名工作人員與採訪團，也將一同與會。

報導指出，南韓則會派出部長趙明均（Cho Myoung-gyon）以及4名官員代表。有分析認為，南北韓屆時將針對將軍級軍事會談、紅十字會會談，以及體育會談等事項進行磋商。統一部也證實，「透過兩韓高級別會談，我們將落實《板門店宣言》，推動永續發展、維持和平穩定」。

上月27日上午8時30分，文在寅、金正恩在南北韓軍事分界線，進行歷史性一握，金還出乎意料之外，主動牽起文的手，跨越北韓領地。隨後雙方展開首次面對面會談，共同簽訂《板門店宣言》，承諾將全面改善發展雙邊關係；盡快促成高層級別對話；協商兩韓離散親人團聚；連接升級改造鐵、公路；陸海空全面停止引發軍事緊繃、衝突的敵對行徑；結束戰爭狀態；完全棄核、實現半島無核化；定期熱線通話，文在寅也預計在今年秋天造訪平壤。