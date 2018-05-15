大馬新政府對中資立場如何？ 學者這樣看

馬來西亞總理馬哈地。（資料照，美聯社）

2018-05-15 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）政府，將對前政府與外資締結的經濟合約重新審視。外界特別關注馬哈地政府對中資的態度，但有學者認為，馬哈地立場不是親中、親美，而是親馬來西亞，只要中國投資對馬來西亞有利的話，「馬哈地絕對不會拿石頭砸自己的腳」。

《BBC中文網》報導，馬哈地上任後，除調查前總理納吉布（Najib Razak）所涉的「一馬公司」（1MDB）醜聞，也委任包括大馬首富郭鶴年在內的5人「精英顧問團」，為經濟和財政獻策。

中國目前在大馬投資多個項目，其中受到外界關注的包括中國廣東碧桂園集團投資的「森林城市」項目，以及東海岸銜接鐵道（ECRL）項目。

報導稱，曾擔任納吉布政治秘書的胡逸山對此批評馬哈地，胡逸山認為，馬哈地之前對一些中國在馬來西亞投資事宜有點微詞，但他上台後立即改變口風，稱有必要才會檢討中國的投資，而且也沒反對「一帶一路」倡議。

對此，前《當今大馬》中文編輯蘇穎欣則覺得馬哈地沒有「轉彎」，認為馬哈地並不是非常反中資，只是對於納吉布大量引進中資的過程，涉及到很多不明朗、不清楚的程序而反對。

檳州研究所黃進發研究員表示，馬哈地立場不是親中、親美，而是親馬來西亞，只要中國投資對馬來西亞有利的話，「馬哈地絕對不會拿石頭砸自己的腳」，直言中國崛起是不爭的事實。

報導稱，黃進發的說法可追溯到馬哈地過去在巫統所提倡的「亞洲價值」；新加坡已故總理李光耀以及馬哈地，被認為是「亞洲價值」的代表人物。

馬哈地2015年接受港媒專訪時，針對「一帶一路」表示，「馬來西亞歷史上曾被英國和葡萄牙攻佔過，這是他們西方的方式」、「中國人2000年前就來了，我們國內也住著很多華人，從來沒有說過要攻佔我們，我想這就是亞洲的方式、亞洲價值觀」。馬哈地受訪當時還未和納吉布翻臉，脫離巫統及國陣。