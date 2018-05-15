母女疑在自家廚房遭分屍 屍塊藏教室儲物櫃、頭顱丟垃圾場

中國哈爾濱一對母女慘遭分屍，涉重嫌的是女兒學弟。（圖擷取自網路）

2018-05-15 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江哈爾濱發生一起恐怖肢解命案，一對母女疑被在租屋處遭到殺害，還被分屍，部分屍塊被藏在臥室內的行李箱內，部分被藏在哈爾演濱師大的教室儲物櫃內，2人頭顱則在10公里外的垃圾焚燒場被發現，經過警方追查，已經逮捕女兒學弟。

綜合媒體報導，這對慘遭殺害肢解的呂母、梁女，在4月底跟家人失聯，直到5月4日，呂婦哥哥等不到原本要返家的胞妹，才上門找尋，不過拍門都沒有人回應，找到鎖匠開門之後，驚見家中血跡四處，廚房門口還擺著一部切割機，趕快報警處理。

警方從房間裡的行李箱，找到數個屍塊，經過比對，確認是失蹤呂婦，接著，又在哈爾濱師大一間教室的儲物櫃裡，發現女兒的屍塊，最後，更在距母女租屋處10多公里外的垃圾焚燒場，發現母女的頭顱。

警方大力追查，發現一向跟母女關係良好的女兒大學胡姓學弟涉有重嫌，已經逮捕胡男，但沒有透露詳情。

據警方調查，呂婦是在丈夫去世後，特地到哈爾濱跟女兒念大學的女兒同住，女兒雖然在去年畢業，但沒有退租，這名涉重嫌胡男，是女兒學弟，目前還在念大四，也是胡男介紹該母女租到現租處，關係良好。