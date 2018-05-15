「PRADA惡魔」矽谷版！台裔女25年血淚史美媒讚賞...

台裔女子安娜在矽谷打拼近25年。（圖擷自推特）

2018-05-15 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕在矽谷打拼已近25年的台裔女子安娜‧顏（Anne Yen，音譯），最近以自己在矽谷的生涯為藍本寫成小說，引起美國媒體的關注，她描繪如何和賈伯斯（Steve Jobs）、穆斯克（Elon Musk）等大老闆應對的經驗，也有媒體因而聯想起電影《穿著PRADA的惡魔》的情節。

根據《Business Insider》報導，安娜在皮克斯（Pixar）、特斯拉（TESLA）等大公司待過，也曾在蘋果賈伯斯（Steve Jobs）手下工作過，在矽谷已闖蕩近25年，她用小說手法描繪出以自己為原型的主角、矽谷的職場菜鳥蘇菲亞（Sophia Young）。

書中寫出蘇菲亞在矽谷如何從底層向上爬、應付上司們各種古怪脾氣。書中內容是虛構，但描繪人物和企業都是出於現實世界，例如書中出現一名愛穿牛仔褲與黑色短T的上司Scott Kraft，他扮演了蘇菲亞的導師般的角色。另外重點描寫的企業家Grant Vickers和Andre Stark，其實也是在現實世界對安娜影響很深的矽谷領袖級人物。

安娜表示，她已在矽谷待了近25年，目睹了矽谷文化變遷，想要撰寫1本矽谷生存策略守則。她也在書中提到出身台籍家庭，台灣的雙親原本希望她好好念書上大學、嫁個好人，不料最後卻選擇一頭栽進矽谷男人世界的趣事。

另外她受訪時說，世人對於電影《史帝夫賈伯斯》中的賈伯斯有不少誤解，雖然賈伯斯作為創新者獲得無數肯定，卻沒因為身為好人而獲得尊敬。她希望在書中呈現出賈伯斯「鮮為人知且將永難為外界所知」的一面。