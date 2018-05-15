以色列血腥鎮壓58死2771傷 美國：抗議方要負全責

以色列軍方用催淚瓦斯鎮壓抗議者。（歐新社）

2018-05-15 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐耶路撒冷大使館14日揭幕，巴勒斯坦抗議群眾與以色列軍方發生嚴重衝突，以色列開火擊斃58人、造成2771名抗議者受傷，嚴重傷亡引發國際關注。

綜合外媒報導，巴勒斯坦激進組織「哈馬斯」（Hamas）領導這次抗議活動，以色列表示，不惜代價防止巴人衝擊加薩走廊及耶路撒冷外圍邊界，包括允許士兵開槍射擊任何接近邊界圍欄者。有3.5萬名抗議者聚集在邊界，以色列軍方開火造成嚴重死傷。

報導指出，巴勒斯坦政府譴責以色列的行為是屠殺，呼籲國際干預以免傷亡擴大。土耳其也指責以色列犯下種族滅絕罪，同時歸咎於美國遷移大使館的舉動，為表達抗議，土耳其召回駐以色列大使。南非也召回大使，批評以色列軍方對抗議者進行暴力攻擊。

報導表示，聯合國人權事務高級專員侯賽因（Zeid Ra'ad Al Hussein）對死傷人數感到震驚，並要求國際介入，國際特赦組織則認為以色列過度使用武力。

然而以色列態度強硬，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，保衞國土邊境是國家的義務。美國也站在以色列方，白宮副發言人夏哈（Raj Shah）指出，死亡責任完全在於哈馬斯，還稱以色列幾個星期以來已經試圖不用暴力手段處理問題了。