和尚中頭獎就還俗 染酒癮酒駕車禍亡

圖為喝酒示意圖。（資料照）

2018-05-15 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名和尚幸運中了樂透，卻成了不幸的開端，他拿著大筆獎金還俗，結果卻染上酒癮，近日酒駕自摔身亡。

《泰國星暹傳媒》報導，泰國羅勇府一名55歲的和尚阿披察，2年前中了樂透頭獎600萬泰銖（約台幣560萬元），隨後他便還俗獨居，拋棄戒律染上酒癮，常常從早喝到晚。

報導指出，本月14日，阿披察被發現摔車身亡。警方研判他因為喝醉，騎機車自摔，結果被機車壓到脖子斷氣身亡，目前正待驗屍報告出爐。

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