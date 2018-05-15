「一帶一路」缺大國合作 中學者示警：很難推展下去

中國昨天舉行首屆一帶一路上海論壇14、15日舉行，由上海社會科學院、中共中央對外聯絡部當代世界研究中心、香港貿易發展局共同主辦。（中央社）

2018-05-15 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕由中國國家主席習近平在2013年提出及主導的「一帶一路」，被視為中國經濟新絲路，自提出之後，一直遭到各大國的排拒及抵制，昨天舉行的首屆「一帶一路上海論壇」上，中國學者示警表示，若是沒有大國合作，則「一帶一路」的風險將非中國可以控制及承受，也很難推展下去。

綜合媒體報導，提出這項風險控制說的是中國復旦大學一帶一路與全球治理研究院常務副院長、上海社會科學院智庫研究中心理事長兼主任黃仁偉。

他將「大國」定義分成三種，一是中國週邊國家，如俄羅斯、日本和印度，除俄羅斯是長期盟國表支持外，日、印感覺利益受到侵犯，二是歐盟，態度是不高興，德國外長和德國總理甚至帶頭批評「一帶一路」，三是美國，態度最負面，直接認為一帶一路企圖改變國際秩序。

黃仁偉指出，「一帶一路」是充滿風險的，而能否成功的關鍵，就是風險評估、風險控制，若沒有大國合作，將很難做風險控制。

黃仁偉提及的風險，包括經濟風險，如國際間匯率、合同履行等，還有一些非傳統安全內容，如國際犯罪、流行疾病等，甚至一直再遭到批評的生態等，許多NGO團體就以生態問題來阻擋「一帶一路」，顯示，和NGO對話也是必要的。