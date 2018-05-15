美商務部長表示 中興制裁案與美中貿易談判分開處理

2018-05-15 03:09

〔駐美特派員曹郁芬／華府十四日報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，中國國務院副總理劉鶴本週訪華府應該會提出中興公司的制裁案，但美國的立場是對中興懲處的執法要與貿易談判分開處理。

他說，中興公司承認有不當作為，問題是能否有替代的救濟方案以取代商務部原本的制裁案，商務部會進行非常適切地檢討。羅斯今天中午在全美記者俱樂部發表演說，在回答問題時做上述表示。

美國總統川普十三日推文表示，他和中國國家主席習近平正共同努力，希望讓中國電信大廠中興通訊「能夠迅速恢復營運」。川普說，中國失去了太多工作。商務部已接獲指示，辦好這件事。

羅斯指出，商務部對中興公司的制裁最終迫使中興停止營業，川普總統十三日在推特上表示要檢討這個案子，但這顯示了中國對美國科技的依賴。商務部希望與中國達成公平的交易，但如果無法達成協議而演變成相互的貿易報復，在經濟上不會對美國造成致命的結果。

羅斯說，中興公司同時違反了對北韓與伊朗的制裁措施，美國處以十億一千六百萬美元的罰款，中興並在協議中同意採取許多其它措施，但最後證明中興提供給美方的陳述並不確實，才導致第二輪的懲處，禁止美國高科技產品輸出給中興公司。

至於協助中興公司恢復營業是否代表川普總統和羅斯漠視了美國情報單位對中興行動電話在網路安全方面造成的威脅？羅斯答覆，他和川普每天都收到詳盡的情報簡報，對這個情況的了解比大家都深入，但涉及機密，他不便透露。

被問到劉鶴本週訪美，美方希望討論的議題時，羅斯回答，美方要討論關稅貿易障礙、非關稅貿易障礙、強迫合資與技術移轉、不公平的採購法規，以及智慧財產權保護。如果中方提出要討論中興公司的案子也不令人意外。在智財權談判方面，美方會要求中方尊重美國公司，不去強迫他們做任何有損美國公司利益的事情。

羅斯表示，中國不可能靠提高美國產品的進口關稅削減美國的國內生產總值，因為美國出口到中國的產品金額不夠大，有些產品中國基於內需本來就必須進口。美國反對中國對美國農產品在內的所有產品課徵歧視性關稅。

他說，美國也反對許多沒有科學依據的法規，像中國以狂牛症反對美國牛肉進口，他在一個場合告訴中方代表，「我和川普總統都吃了很多美國牛肉，沒有在公開場合顯示出任何精神不穩定的癥兆。」引起現場聽眾大笑。