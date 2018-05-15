日本世界首例複製牛死亡 活了19年10個月

日本石川縣14日宣布，世界第一隻複製牛「能登」（右1）在下午死亡，活了19歲10個月。右2為「加賀」。（圖取自石川縣農林綜合研究中心官網）

2018-05-15 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本石川縣14日宣布，世界第一隻複製牛「能登」在下午死亡，年齡為19歲10個月。「能登」可能是因衰老而死，詳細死因正在調查中。

綜合日媒報導，石川縣和近畿大學共同研究，運用英國桃莉羊的複製技術，從卵管採集體細胞，把培養出的體細胞的細胞核移植至未受精卵，1998年7月成功誕生「能登」，其和一起出生的雙胞胎「加賀」被飼養在該縣的農林綜合研究中心畜產試驗場。

石川縣表示，「能登」在本月4日前後，時而會橫躺牛舍中，需要靠吊點滴補充營養，之後雖然能自行進食，但14日下午情況突然惡化，出現呼吸混亂急促，最終獸醫在下午3時58時（台灣時間下午2時58分）確認「能登」死亡。

據悉，普通牛隻的壽命約20歲左右。負責人表示，「（能登）很頑強，比預想中存活了更長的時間。我們已經盡力採取了最好的措施，沒能活到20歲很可惜。」

「能登」、「加賀」出生後，日本各地也陸續誕生數隻複製牛，但大部分都在短時間內夭折或流產，「能登」、「加賀」則都產下過小牛。

此外，因為複製牛幾乎完全繼承遺傳特質，可大量生產肉質優良或乳量豐富的牛隻而廣受期待，但因安全性引發疑慮，日本政府要求自我約束不得出貨，因此日本國內並無複製牛流通。