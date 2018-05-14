吉他品牌Gibson破產 香港逾百員工遭解雇 誓言追討欠薪

2018-05-14 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國老牌吉他大廠「Gibson Brands」（GB）因龐大債務負擔，在今年5月初宣布聲請破產保護，香港子公司逾百名員工受到影響。破產管理人今（14）日召開債權人會議，宣布正式解雇所有香港子公司員工，員工估計被拖欠近港幣2千萬元（近新台幣7千6百萬元）欠薪。

美國Gibson Brands公司創立於1894年，是知名百年吉他大廠，但其為了跟上數位化潮流而進行了一系列併購，之後不堪龐大債務重擔，在今年5月1日聲請了破產保護。該公司之後會繼續設計與銷售樂器及音樂相關設備，但生產飛利浦耳機、喇叭和其他電子配件的Gibson研發部門將被關閉。

據《香港01》報導，破產管理人今日召開了債權人會議，向員工發放解雇信。據報導，員工代表許小姐表示，香港子公司受影響員工共120人，他們原先受雇於飛利浦，但公司在3年前將相關業務出售給Gibson Brands，員工也因此轉移。許小姐指出，不少被解雇的都是經理級以上、年資逾20年的老員工。經估算，Gibson Brands共拖欠員工薪水及其他款項約港幣2千萬元（近新台幣7千6百萬元）。

許小姐更引述相關資料指出，公司在破產前夕戶頭仍有港幣5千萬元流動資金，但破產後卻無法支付積欠員工的薪水，她懷疑公司早就把資金調走以逃避支付欠款。她痛批Gibson Brands是無良雇主，更揚言繼續蒐證調查，希望追回欠薪。