妻子家暴丈夫10多年 酒瓶砸頭、水果刀捅胸 還開車撞飛他...

2018-05-14 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇一對夫妻長期存在家暴問題，妻子何某經常因為家庭瑣事對丈夫小朱施加暴力。在十多年的婚姻裡，她不但曾拿酒瓶砸破小朱的頭、拿水果刀捅進他胸膛，最近甚至還駕車把他撞飛。這段開車撞飛人的路口監視器畫面近日在網上流傳，而犯案的何某也遭法院判刑。妻子被審期間，小朱甚至為她請求輕判，但也同時提出了離婚要求，因為他實在無法繼續忍受。

據《澎湃新聞》報導，中國江蘇一位丈夫長年遭受妻子的暴力相向。日前網路上流傳一段路口監視器畫面，影片中可見，一位正在穿越馬路的男性原本緩慢行走，當他看見一輛白色轎車朝他駛來時，他驚慌的加快步伐，結果車子竟駛向該男直接將他撞飛，男子倒下後，駕駛還繼續往前朝他身上輾過去。在這段影片中，被撞的是丈夫小朱，而開車撞飛他的正是其妻子何某。

事發後，幾位路人見狀趕緊打電話報警，並一起幫忙將卡在車底下的小朱救出送醫。經診斷，小朱頭部血腫，右側眼眶、肋骨、鎖骨和骨盆均骨折，右大腿和小腿則是粉碎性骨折。

小朱受訪表示，自己多年來都遭受妻子的家暴。十年前有一次吵架，何某拿著酒瓶就往他頭上砸，導致他頭破血流。三年前，何某還曾拿水果刀捅進他的胸膛，小朱說當時他「用手擋都擋不住，血直接湧出來」。小朱表示，自己受到傳統觀念影響，認為家醜不能外揚，忍過就算了。沒想到忍耐換來的是加倍的暴力，這次被何某撞飛是十多年來最嚴重的一次。

當何某因涉嫌故意傷害罪被審期間，小朱甚至提出了「刑事諒解書」，請求法院從輕量刑。但他同時也提出了離婚請求，因為自己「實在受不了這樣的婚姻了」。

經法院審理，何某被依故意傷害罪判刑10個月，緩刑1年6個月。而受了10多年家暴的小朱，也終於解除了這段婚姻關係。