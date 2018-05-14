43年5度挑戰 64歲的無腿勇者成功登上聖母峰！

真實版的老人與山！中國69歲雙腿截肢登山家夏伯渝歷經五次挑戰終於成功登上聖母峰，成為世界成功登聖母峰年紀最長的身障人士。（法新社）

2018-05-14 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕真實版的老人與山！中國69歲無腿登山家夏伯渝跨越了重重逆境與磨耐，也克服了歲月在他身上所刻下的痕跡，歷經5次挑戰，終於成功登上聖母峰，成為世界登聖母峰中年齡最大的身障人士。

據中國《人民網》報導，69歲的夏伯渝過去是中國登山隊的成員，1975年參與一支20人登山隊挑戰聖母峰，當他們到了海拔8600公尺時天氣突然變差，被迫退到海拔7600公尺處紮營過夜，結果同行的一名藏族隊員因為體力透支、丟了睡袋；在情況危急下，夏伯渝讓出睡袋，結果第2天晚上，夏伯渝發現鞋子脫不下來，後來被醫生診斷為凍傷，必須截肢。

夏伯渝截肢時僅26歲，那年讓他又喜又遺憾，喜的是那年登山隊伍最終仍成功登上聖母峰，遺憾的是夏伯渝是躺在病床上忍痛聽著廣播得到這個消息。

不過當夏伯渝安裝了義肢之後，他的生命之火又被點燃，即便練習時夏伯渝腿與義肢的相交處磨的鮮血淋漓，但他沒有放棄；後來還誘發了淋巴癌，也沒有阻止他想登上聖母峰的夢想。

但是無情的命運仍是接二連三到來，彷彿是聖母峰在拒絕他；2014年，65歲的夏伯渝時隔40年再度挑戰聖母峰，當年的隊友們，也只剩他對此堅持著。但當夏伯渝到達了聖母峰大本營後，發生了尼泊爾登山史以來最嚴重的山難，那年尼泊爾政府取消了當年度所有的登峰計畫；2015年，夏伯渝再次出發，但到達了聖母峰大本營後又讓他遇到8.1級大地震，隨後引發的大雪崩把大本營的帳篷全部吹跑，再次無功而返。

在2016年時，夏伯渝展開他第四次的挑戰，那時許多人認為這可能是夏伯渝最後的孤注一擲的挑戰，而他本人信心滿滿，認為成功的機會很大，並首次聯合網站直播。

出發後一切順利，夏伯渝感覺再過不久他畢生的夢想即將實現；但就在海拔8754公尺處，離登頂只剩94公尺，突如其來的暴風雪攔住他的登頂之路，暴風雪之大讓隊友們幾乎看不到彼此。

為了安全，夏伯渝最後做出了艱難的決定，撤退。

2017年12月，夏伯渝再遞交了登山手續，申請隔年的登山活動，但是2018年初時，尼泊爾新的政策卻是禁止單人攀爬包括聖母峰在內的高峰，而盲人與身障人士也禁止登山。

夏伯渝不放棄，他向尼泊爾法院提出訴訟，拚盡最後的一絲希望，打官司的途中也一點一點地消耗他的精力、縮短了準備時間。

最終尼泊爾最高法院做出了暫停禁令的判決，夏伯渝馬不停蹄地朝聖母峰出發，並展開整備；2018年4月12日夏伯渝團隊抵達聖母峰。他們在大本營中焦急的等待好天氣，在接下來的幾天，他們見過雪崩，也練習任何在登頂可能會用到的緊急應變，以及如何穿越冰壁與冰縫階梯。不可否認，這是夏伯渝準備最倉促的一次。

最終，2018年5月8日，夏伯渝終於在第五次挑戰時成功征服了他遙望43年的聖母峰，在海拔8848公尺處登上他人生的榮譽殿堂，也成為世界成功登聖母峰年紀最長的身障人士。