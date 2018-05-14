耶路撒冷美國大使館抗議聲中揭幕 川普：最希望和平

以色列總理納坦雅胡在典禮上稱，今天是以色列「偉大的一天」，感謝川普勇於履行承諾，把大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。（路透）

2018-05-14 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）去年底承認耶路撒冷為以色列首都後，美國駐耶路撒冷大使館今（14）日在爭議聲中舉行揭幕儀式，未親自出席典禮的川普說，今天是「以色列的大日子」，並強調美國仍然盡全力推動中東和平協議。

綜合外媒報導，美駐耶城使館的啟用典禮在當地時間下午登場，美國和以色列的高級代表團接連現身，包括美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）、她的丈夫庫許納（Jared Kushner）、美國財政部長努勤（Steven Mnuchin），以及4位共和黨參議員，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也出席典禮。

美國駐以色列大使佛里曼（David Friedman）上台歡迎出席儀式的群眾，宣布「美國駐耶路撒冷大使館今日開館」，隨後台下響起熱烈掌聲。川普則以預錄影片現身典禮，稱他的「最大希望」是和平，美國仍然致力於促成長久的和平協議。他也在推特稱，「以色列的大日子，恭喜！」

以軍開槍鎮壓巴人抗議 已知43死數百傷

納坦雅胡則在典禮上稱，今天是以色列「偉大的一天」，感謝川普勇於履行承諾，把大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。他說，中東和平必須建立在他所說的美國承認的「真相」之上，「事實就是，耶路撒冷一直並將永遠是猶太人的首都，猶太國家的首都」。

巴勒斯坦人則視被以色列併吞的東耶路撒冷為未來建國後首都，強烈抗議川普舉動的巴人，在美駐耶城使館啟用之際，正在加薩走廊的以巴邊境舉行大規模抗議，但遭以色列軍隊開火鎮壓，目前已知有43人死亡，數百人受傷。