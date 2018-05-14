中國川航擋風玻璃空中脫落 機長：副駕半身飛出去

機長劉傳健受訪表示，擋風玻璃無預警地突然爆裂脫落。（圖取自微博）

2018-05-14 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川航空編號3U8633次航班的空中巴士A319，今（14）日上午在飛行途中，駕駛艙的擋風玻璃突然破裂脫落，所幸飛機順利迫降。機長劉傳健下午受訪時稱，擋風玻璃脫落後，副機長的身體甚至「飛出去一半」，一度半邊身體在窗外懸掛，「還好他繫了安全帶」。

中國《紅星新聞》報導，這架川航班機預定由重慶飛往西藏拉薩，因駕駛艙右座前風擋玻璃破裂脫落，今日上午7時46分迫降成都雙流機場，所有乘客平安落地，但坐在駕駛艙右座的副駕駛臉部劃傷、腰部扭傷，1名空服員在下降時受輕傷。

機長劉傳健受訪表示，擋風玻璃無預警地突然爆裂，發出「轟」一聲巨大聲響，「我往旁邊看時，副駕（身體）已經飛出去一半，半邊身體在窗外懸掛。還好他系了安全帶。」駕駛艙的物品也全都飛起來，不少設備出現故障，噪音非常大，無法聽到無線電，飛機震動非常大，無法看清儀表。

劉傳健指出，擋風玻璃掉落後，首先面臨的就是失壓，突然的壓力變化會對耳膜造成很大傷害。溫度驟降到零下20-30度左右（監測顯示，當時飛機飛行高度為32000英尺，氣溫應該為零下40度左右），極度的寒冷會造成駕駛員身體凍傷。

因此，他指出這次迫降是「非常難的一件事，不是一般的難。」只能依靠目視水平儀來進行操作；所幸駕駛艙失壓後，和客艙一樣會自動脫落氧氣面罩，缺氧問題不大。此外，駕駛艙和客艙是密封隔絕的，因此失壓、降溫沒有對乘客造成影響。

劉傳健說，當時迫降完全是人工操作，目視靠自己來判斷，「天氣幫了很大的忙。今天早上幾乎無雲，能見度非常好，如果是伴隨降雨或者天氣狀況不好的話，後果無法預料。」