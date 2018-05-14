中國計程車兼具便利商店功能！ 司機月收多近五千

中國有些城市的計程車上開始賣起零食，讓乘客方便也讓司機收入進帳。（圖擷取自微博）

2018-05-14 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕現在越來越多人覺得單一一份工作的薪水不足以負擔生活所需，因此會另尋兼職。在中國就有一些計程車司機為了賺更多錢，除了平常跑車載客，還能在車上開起「便利商店」，乘客只需要掃二維碼支付即可，而這項兼職也讓這些計程車司機月收入增加近千元人民幣（約新台幣4700元）。

根據外媒報導，這樣計程車兼便利店的模式，在中國深圳、成都、杭州、南京等城市出現，不僅方便現在步調快速的上班族群一個填飽肚子或解饞的空間，也讓計程車司機能從賣出去的商品中抽成，使月收入增加。

在這樣的計程車上購物很簡單，車子上有貨架，上面些零食飲料供乘客選擇，貨架上方有一組二維碼，乘客只要用手機掃描二維碼就可以付錢，而車上的商品價格大部分都在人民幣10元（約新台幣47元）以下，與一般便利店商品價格差不多。每一份賣出的商品，司機都能從中抽成15%，有司機表示，每天都有10幾個顧客消費，有時最多一天能賺個7、80元人民幣（約新台幣330~380元）。

南京出租汽車協會秘書長凌強表示，透過這樣的營運模式能增加司機與乘客的交流，同時也增加司機收入。他指出，雖然中國還未明文指出出租車上是否能販售食品，但合作廠商必須具食品銷售的資歷，不會允許司機自行販售來路不明之食品。

但有不少人質疑，雖然這樣的模式看起來方便，司機收入也增加，但實際上卻牽扯到監管問題，也擔憂司機為了盈利太過關注商品販售，屆時若發生事故誰又能負責？車上商品的食安若出問題，第一時間又該找誰來處理，若食安衛生監管沒有做到位，也容易引發糾紛。