GAP「中國地圖T恤」沒台灣 中國網友玻璃心又崩潰

GAP發售的一款「中國地圖」T恤，被中國網友指控是刪減後的中國地圖，揚言要封殺GAP。（圖擷取自GAP美國官網）

2018-05-14 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕日前有中國網友在微博貼出一款美國品牌GAP所出的T恤，衣服上印製的中國地圖，被網友指控是「刪減後的中國地圖」，因為台灣、藏南和阿克賽欽等地區皆未繪入，且渤海一帶形狀也變形。此照片在微博上瘋傳，不少網友崩潰表示「中國一點都不能少」。事後，GAP回應「目前此款服裝並未在中國發售」，引發中國網友一陣撻伐，並揚言要「封殺此公司」。

據中國媒體《環球網》報導，今（14）日有網友在微博上傳一張GAP的T恤照，此款T恤上繪製了一塊紅色的中國地圖，地圖上卻未包含台灣、藏南和阿克賽欽等地區。許多網友紛紛轉發此照片，並憤怒表示要「封殺此公司！」、「不注重中國人民的感受以後就不買他家東西！」

據報導，《環球網》為此致電詢問GAP中國總部，得到「目前此款服裝並未在中國發售」的回覆，更讓網友怒批「在中國未發售此款，在其他地區發售了？那麼就是有意為之！」報導中還張貼了「中國一點都不能少」的圖片以示抗議。

去年奧迪汽車也曾使用過這種「少了幾點」的中國地圖，燃起了中國網友的憤怒，奧迪在事發隔日便為「此舉傷害了中國人民的感情」而發出道歉聲明。