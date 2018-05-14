美駐耶城大使館揭幕前 巴人抗議遭鎮壓至少37死

巴勒斯坦人在以巴邊境抗議。（路透）

2018-05-14 21:23

首次上稿 20:13

更新時間 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐耶路撒冷大使館今（14）日將揭幕，大量巴勒斯坦人在加薩走廊和以色列邊界示威，有不少激進民眾衝向邊界圍籬，加薩官員表示，至少有37人遭以色列軍方開火擊斃、數百人受傷。

綜合外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）打破數十年來的美國政策，去年12月承認耶路撒冷為以色列首都，宣布將把美國駐以色列大使館由特拉維夫搬遷到耶路撒冷，儘管反對聲連連，大使館將在今日揭幕，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）等人已抵達當地，將出席相關儀式。

在阿拉伯世界中，東耶路撒冷向來被認為是巴勒斯坦未來建國後的首都，川普此舉引發巴人在以巴邊境大規模抗議，加薩衛生部宣布，周一死亡人數已上升到37人。加上這個數字，自3月底巴人在邊界展開抗爭以來，死於以軍槍口下人數已達79人。

以色列已表示將不惜一切代價防止巴人衝擊邊界，包括允許士兵開槍射擊任何接近邊界圍欄的人，週一越來越多的傷亡人數，勢必會激起國際社會強烈批評。

俄羅斯副外交部長博格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）表示，美國將使館搬遷到耶路撒冷的舉動相當「短視」，此舉不僅違背大部分國際社會的立場，更引發以巴大規模衝突，導致大量傷亡。

以色列則對川普之舉高度讚揚，有官員稱他是「21世界的邱吉爾」；對於美國駐耶路撒冷大使館今日將揭幕，川普稍早在推特表示，「這是以色列的大日子」。

美國駐耶路撒冷大使館今（14）日將揭幕。（法新社）

巴勒斯坦人在以巴邊境抗議，遭以色列軍隊反擊。（法新社）

巴勒斯坦人在以巴邊境抗議。（美聯社）