新人辦完婚宴落跑不結帳 網酸：恐怕結婚也假的

2018-05-14 19:43

〔即時新聞／綜合報導〕婚宴蟑螂白吃白喝時有所聞，但竟然有新人自己辦完婚宴就落跑不買單，讓承辦婚宴的民宿老闆相當傻眼。中國重慶一位徐姓老闆經營民宿多年，辦過不少婚宴，日前遇到一對奇葩新人，在婚宴結束後聲稱要送客，不料一去不回，讓徐老闆只拿到訂金人民幣500元（約新台幣2300元）。他無奈的表示，經營餐飲業20多年來第一次遇見賴帳的新郎新娘。

據《看看新聞》報導，日前一對新人向民宿業者徐老闆預定了8間房間以及席開12桌的婚宴，親友們總共在民宿住了兩晚，吃了兩頓早餐和晚餐，以及一頓午餐婚宴，費用總計人民幣1萬3千多元（約新台幣6萬多元）。

從徐老闆提供的監視器畫面可見，5月1日婚宴當天，新人一桌桌敬酒，親朋好友看起來相當盡興。婚宴結束後，老闆還幫忙打包桌上的剩菜，而新郎新娘自備的酒水和瓜子，留了好幾袋殘留在桌上。

隔天一早，新人和部分親友已離開民宿，新郎告知老闆他要先送一些長輩離開，再回來接他的父親並結清剩餘款項。沒想到當天新郎根本沒有回來，讓徐老闆和其他員工非常錯愕，徐老闆更表示這是他20多年來頭一次遇見落跑賴帳的新人。

據報導，徐老闆說對方曾回覆過訊息，說自己一周內會回來結帳。但後來再連絡他們時，電話不是無人接聽就是忙線中，完全神隱。徐老闆氣憤的表示，若對方再不前來結帳，就要採取法律途徑來維護自己的權益。

不少網友看過報導也很傻眼，紛紛留言表示，「結婚的錢也想省，真是服了！」、「恐怕結婚也是假的，只為了收錢」、「全國人民觀禮，你們這一大家子可以去交婚禮尾款了吧？」