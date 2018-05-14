網路也要「正確方向」 中國互聯網龍頭全納入黨的領導

國在上週三（9日）聚集了阿里巴巴的馬雲、騰訊的馬化騰、百度的李彥宏等中國互聯網的各大龍頭，在北京成立「中國網絡社會組織聯合會」，宣稱將「認真學習貫徹習近平網絡強國戰略思想」， 當好「堅持正確政治方向的引導者」。（圖擷取自新華網）

2018-05-14 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國在上週三（9日）聚集了阿里巴巴的馬雲、騰訊的馬化騰、百度的李彥宏等中國互聯網（網際網路）的各大龍頭，在北京成立「中國網絡（網路）社會組織聯合會」，宣稱將「認真學習貫徹習近平網絡強國戰略思想」，當好「堅持正確政治方向的引導者」。

綜合媒體報導，這個網路監管組織宣稱是由網路社會「自願結成的」全國性組織和實體，會長由中央網信辦原副主任任賢良擔任，其它共14位互聯網龍頭則就任副會長，而聯合會首批會員單位共300家網絡社會組織，包括全國性網絡社會組織23家、地方網絡社會組織277家。

近來中國官媒與共產黨官員頻頻警告，互聯網企業「野蠻生長」時代即將結束，監管勢在必行。

而在這個月，當《今日快手》與《快手》遭到中國當局整肅後，中國很多互聯網企業的自我審查也自動升級；《今日快手》隨後也在5月7日宣布將邀請記者、學者與公務員組成專家團，用以監督平台，並表示在接到專家檢舉後會在30分鐘內做出處理。

這次「中國網絡社會組織聯合會」的成員也承諾，「當好網路社會組織『黨建』工作的推動者」，「黨建」即是包括各級黨組織的設立、黨員的招募與教育。