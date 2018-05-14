人權觀察：中共幹部強行入住新疆穆斯林家庭

中國大力鎮壓新疆自治區，現在還傳出中共幹部到穆斯林為主的家庭「home stay」，灌輸「習思想」。（資料照，美聯社）

2018-05-14 17:47

〔中央社〕人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch, HRW）13日表示，中共幹部自年初開始到穆斯林為主的新疆地區家庭「home stay」，並且灌輸「習思想」，沒有證據顯示民眾能拒絕。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提對此表示，維吾爾人的處境希望能引起國際社會的高度重視，中國已經不受任何顧忌的在當地推行極端政策，國際社會必須採取有效的措施要求中國停止極端壓制政策。

人權觀察指出，中國官員到新疆家庭「home stay」，實為政府「加強嚴打」的一環。接待幹部時，受訪家庭必須讓幹部了解家屬生活狀況和政治觀點，並接受政治思想灌輸。

幹部「home stay」期間要執行多種任務，包括蒐集、更新居民家庭成員的基本情況、思想、宗教信仰等。幹部要注意並提報所有困難或問題，從衛生情況和酗酒到宗教信仰，幾乎無所不包，並加以整改。

幹部也負責政治思想灌輸，包括闡釋「習近平思想」，還要勸告民眾警惕危險的「泛伊斯蘭主義」、「泛突厥主義」和「泛哈薩克主義」等政府眼中具威脅性的思想或身分認同。

據地方新聞和社交媒體信息，部分地區具體實施情形如下。

3月起，阿克蘇地區溫宿縣全體幹部必須到農村入戶同住，「每人每月住戶不少於8天」。據官方文章描述，幹部們在結束辦公室一天工作之後，要帶著被褥到農戶家中過夜。

伊犁哈薩克自治州4月1日發出的一份官方文件顯示，所有幹部每2個月必須「home stay」5天；巴音郭楞蒙古自治州規定，幹部每月必須「home stay」至少14天。

幹部「home stay」都必須要「留痕」，包括詳細記錄活動詳情，填寫登記表格並附照片。有些幹部將「與民同歡」的照片和影片發到網路，且看不出上傳前曾徵求民眾同意。（編輯：陳家倫/邱國強）