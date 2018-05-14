呼籲澳洲等國說不！ 希拉蕊：應慎防中、俄干涉內政

2018-05-14 18:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）今（14）日警告澳洲和其他民主國家，應防範中國和俄羅斯干涉內政的情況變得日益頻繁。

正在澳洲巡迴演說的希拉蕊告訴澳洲廣播公司（ABC），各國都應該當心中、俄勢力干涉內政的問題，「無論是俄羅斯悄悄干預我國選舉，刊登超過3500則廣告企圖混淆我國選民和詆毀我，或是中國企圖影響我國政策，我們都該說不！」

希拉蕊表示：「我不在乎你支持哪個政黨，無論是在澳洲或美國，我們關注的是確保兩國政府做出的決定，不是受到外國勢力施以某種影響力的結果。」

希拉蕊也認為，這不意味著需要採取對抗關係，「澳洲與中國存在許多利益關係，經濟肯定是與中國交織在一起。但我認為，澳洲和世界其他自由民主國家一樣，必須認真看待外國勢力的干涉問題。」

《法新社》指出，中國近期被指干涉澳洲內政和透過政治獻金等獲益，讓澳洲和北京當局的關係陷入緊張。前述指控惹惱了中國，北京以「歇斯底里」和「妄想」攻擊澳洲媒體捏造故事。

坎培拉和其他地區政府已對中國勢力進入太平洋日益憂心，擔心這可能破壞地區戰略平衡。澳洲政府正在對間諜活動和外國干涉等法案進行改革，並將中國列為關注焦點。