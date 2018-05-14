北韓廢棄核試場沒邀核專家 韓媒質疑「銷毀證據」

北韓將在本月23至25日間舉行核試場關閉儀式，爆破拆除豐溪里核試場。（美聯社）

2018-05-14 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓將在本月23至25日間舉行核試場關閉儀式，爆破拆除豐溪里核試場，並邀請中國、南韓、美國、英國與俄羅斯記者參觀，但核專家被排除在外，南韓媒體認為，這讓北韓廢棄核試場的誠意大打折扣，更有「銷毀證據」之嫌。

南韓媒體報導，北韓廢棄核試場過程包括炸毀核試場坑道後封閉入口，以及移除所有觀察設施、研究大樓和安全哨所，當局只邀請媒體參觀，將能夠進行現場調查和驗證的專家排除在外，被認為是將重點放在爆破活動。

南韓媒體認為，此舉可被解讀為，北韓有意迴避向國際社會暴露核實力，並防止其被應用於日後的無核化驗證。專家們表示，若能在核試場坑道中採集殘留的鈈或濃縮鈾等核物質，就可以推測北韓實際擁有的核物質總量。

這也相當於在對北韓核實力沒有掌握任何情報的情況下，任由北韓炸毀「證據寶庫」。曾任六方會談首席代表的千英宇說，「核試場是保存大量證據的核開發現場」，北韓只邀請記者參觀，無異於為自己「銷毀證據」的過程邀請一些觀眾。

南韓高麗大學教授南成旭也表示，北韓無核化的關鍵是對核設施和核物質進行徹底的申報、查核和驗證。「像豐溪里核試場這樣的核心核設施一旦被摧毀，在驗證過程中就會出現只能依賴北韓『坦白』的問題。」

此外，沒有核專家在場，核試場和坑道是否被徹底廢除也難以確認。國際原子能總署（IAEA）前副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）說，北韓應該用水泥填滿坑道，如果只是單純用爆破方式封堵入口，未來仍可以重新修復坑道進行使用。