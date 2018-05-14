比北韓核武威脅還恐怖！南韓民眾最怕這東西...

近年來霧霾影響頻率持續增加，令霧霾等空氣污染問題成為南韓人民最為不安的事。圖為今年首爾陷入霧霾壟罩情景。（美聯社）

2018-05-14 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕韓國保健社會研究院今（14日）發布《社會統合現況及應對方案研究》調查報告，針對南韓民眾最為恐懼的事物做調查，結果發現南韓民眾對於霧霾問題感到最為不安，比北韓核武威脅還高出許多。

據《韓聯社》報導，韓國保健社會研究院去年針對3839名南韓民眾進行訪問，調查其對各種危險因素造成的不安程度感受，不安感受1分最低、5分最高，結果發現最令南韓民眾感到不安的是霧霾等空氣污染，平均分數達3.46分，緊接著為經濟低迷（3.38分）、社會老化（3.31分）、水污染（3.29分）、成人病、失業、貧困（皆為3.27分），對來自北韓核武威脅而感到不安的平均分數則僅3.26分。

報告分析指出，近年來霧霾影響頻率持續增加，而霧霾的來源更引發爭論，讓公眾對環境問題感到不安。

今年3月史上最嚴重的霧霾席捲南韓，南韓許多地區的PM2.5濃度更創下紀錄，面對來自中國的污染物影響日益嚴重，青瓦臺請願留言板上已出現數以百計的請願文，要求政府循外交管道對中國當局施壓以改善此狀況。