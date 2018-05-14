憂心中國國安 外媒：這五大問題讓習近平睡不著

北京最近出版的一本書收錄了近年習近平對「國家安全」的言論，外媒整理出了最讓習近平「夜不能寐」的五大議題。（美聯社）

2018-05-14 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕習近平身為中國領導人，有許多重要事情要操心，最近北京出版的一本書就收錄了習近平近年來對「國家安全」的「重要談話」，外媒從中整理出了最讓習近平「夜不能寐」的五大議題。

這本《習近平關於總體國家安全觀論述摘編》由中共中央黨史和文獻研究院編輯，收錄許多習近平對「國家安全」的評論，其中包括一些過去未曾公開的文章。《紐約時報》整理出書中所寫的五項讓習近平夜不能寐的問題，其中包括打贏科技戰、控制互聯網、爭獲軍事優勢、暗藏的金融風險、因污染引起的動盪。

打贏科技戰

習近平在2013年7月、8月兩篇文章中指出，高端科技是現代的國家利器，近代以來西方國家之所以能稱霸世界，一個重要原因就是掌握高端科技，而中國的科技實力總體上卻和已發展國家還有差距，核心技術領域就算到2050年也不可能趕上，所謂「國之利器，不可以示人」，他主張採取「非對稱」的趕超戰略。習近平表示，若在國際上沒有核心技術的優勢，就沒有政治上的強勢。

控制互聯網

自從網際網路（互聯網）引進中國，共產黨的領導層就一直擔心會成為顛覆、間諜行為的手段，習近平在2013年曾提到，互聯網已成為輿論鬥爭的主戰場，過去西方反華勢力就一直想靠網路扳倒中國，美國的「稜鏡計畫」讓習近平看到互聯網的能量與規模。他憂心，中國在互聯網這個戰場上是否能頂得住、打得贏，更認為這會直接關係到中國的意識型態安全與政權安全。

爭獲軍事優勢

中國目前雖已在軍隊升級方面花費大量資金，但習近平在2014年一次談話中警告軍方，在技術上落後美國「是非常危險的」。他認為，世界上正有一場新軍事革命在加速發展，而美國就是這場革命的「領頭羊」，在很多方面已佔據先機，但仍在謀求新的軍事技術優勢，美國一些先進武器裝備已在技術上突破時空界限，一旦實戰部署，將會從根本上改變傳統戰爭的攻防格局。

暗藏的金融風險

習近平在2016年曾表示，金融風險有長期潛伏的病灶，而且隱藏得很深，這很可能爆發在一瞬間。像是過去美國次貸危機爆發，就是在一夜之間的事情，他認為，如果中國將來要出大問題，很可能就是在金融風險這個領域上出問題，因此這點需要高度警惕。

污染引起的動盪

習近平在2013年曾表示，中國人民對於環境問題高度關注，生態環境在群眾生活幸福指數中的地位未來必定會不斷凸顯。他認為隨著中國經濟社會發展、人民生活水平不斷提高，環境問題往往最容易引來群眾不滿，如果弄得不好也最容易引發群體性事件。