新婚開始婆婆就同房睡 5年後媳婦崩潰離婚

2018-05-14 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱一對夫妻趙雷、李丹大學時期相戀，畢業後兩人結婚，本以為能就此過著甜蜜的婚姻生活，沒想到因為婆婆的插足，在結婚5年後的本月終於忍無可忍離婚收場。

綜合中媒報導，趙雷國中時父親去世，和母親相依為命；李丹則是從小父母離異，由奶奶帶大。相似的成長經歷讓同在異鄉的他們相知相惜，很快地在一起，兩人畢業後在哈爾濱找工作並買了一居室，婚後趙雷媽媽便跟著一起住。

「我們靠自己在哈爾濱勉強買了一居室，可婆婆非要過來和我們一起住」，李冉無奈地表示，婆婆在他們房間雙人床旁放了一張單人床，新婚之夜開始，婆婆就大剌剌穿著睡衣直接霸佔他們的雙人床，在上面睡著了。

趙雷表示，他只有一個媽，媽媽前去投靠，不忍讓她出去住，但的確也對前妻愧疚「我們的新婚之夜是在家樓下旅館中度過，此後和老人住一起也不方便，就基本沒有了，所以一直沒有孩子，因為覺得虧欠妻子，後來又貸款買了兩居室。」

3年後他們終於換了兩居室，原以為問題可以迎刃而解，但隨著婆婆再婚，竟多了公公一起擠進兩居室，婆婆甚至經常不敲門直接進入兩人房間，「找東西、送水果、問手機平板怎麼用等各種藉口，彷彿時時刻刻被人監視。」李丹說。

最後兩人無可奈何，只好在結婚5年後的本月協議離婚，趙雷無奈地哭訴，「無論妻子怎麼忍讓、討好我媽，我媽都沒說過她一句好話，甚至說不讓我們生孩子，怕麻煩還得幫忙帶孩子，婚後生活就是場折磨，只能離婚看我媽哪時能醒悟。」