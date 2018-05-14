我國旗遭塗銷 澳洲市長發聲明、透露收到恐嚇信

台灣國旗被官方抹銷，洛坎普頓市長斯特雷洛發出聲明表示地方政府的做法是反映澳洲政策，並透露他為此收到不少恐嚇信，將對此採取法律行動。（圖片取自Syuan-Si Chen臉書）

2018-05-14 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州洛坎普頓（Rockhampton）近日舉行盛大的「澳洲牛肉博覽會」，一名來自台灣的學生在一座公牛塑像上畫上台灣國旗，事後竟被官方抹銷，引發軒然大波。洛坎普頓市長斯特雷洛（Margaret Strelow）於13日發出聲明，表示地方政府的做法是反映澳洲政策，協調國際政策並非地方政府職權，不過斯特雷洛透露，他為此收到不少恐嚇信，將對此採取法律行動。

根據澳媒《The Morning Bulletin》報導，斯特雷洛表示，洛坎普頓歡迎來自各個國家的人，也鼓勵他們堅守自己的文化，但學生把台灣國旗畫在雕像上，並寫上台灣兩個字後，洛坎普頓政府的回應因此不可避免地變成國際事件。斯特雷洛表示，澳洲政府立場和中國一致，不承認台灣是個獨立的國家，因此國旗圖案上的台灣兩個字讓當地政府身處的「政治地雷區」之中。

斯特雷洛提到，當時中國駐布里斯本的領事和洛坎普頓政府聯繫，並將學生畫的台灣國旗照片寄過來，事後聯絡學校告知此事，但學校提不出解決辦法，所以才決定將國旗塗掉。

斯特雷洛說，他並沒有親自參與此決策，但他說若是由他進行決策，可能也會做出同樣的決定，因為當時的目標就是要讓牛肉博覽會在「沒有外交意外下」進行。斯特雷洛還透露，隨著台灣國旗遭塗去的照片在社群媒體瘋傳，他也收到了許多恐嚇信，日後將對此採取法律行動。