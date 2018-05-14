只准官方歌頌重建？民眾欲弔念川震10週年遭公安帶走...

汶川強震屆滿10週年，有中國牧師想要在地震當天舉辦弔念活動，卻無預警遭到公安帶走，阻止原定活動。（美聯社）

2018-05-14 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕本月12日是中國汶川大地震屆滿10週年的日子，中國官方日前公布，把發生地震當天訂為「感恩日」，來讚揚中國的災後重建工作，而有牧師想要在12日舉辦弔念活動，卻無預警遭到公安帶走，阻止了原定活動。

據《紐約時報》報導，一名中國異議牧師王怡，他所在的獨立教會原訂於12日上午在四川成都舉行對地震的悼念儀式，不料在前一天晚上多名公安來到其住處將他帶走，聲稱其違反「尋釁滋事罪」，在拘留其24小時後在12日晚獲釋，除了拘留主辦人外，中國警方同時也在12日上午帶走了數十名前來參加弔念活動的人。

王怡多次批評中國政府對宗教的控制，也是少數敢譴責取消習近平國家主席任期限制的中國人士。

報導指出，地震紀念日曾是倖存者再次悼念死者的日子，但中國政府卻利用這個日子來讚揚中國的災後重建工作，官方儀式強調參與營救士兵的英雄主義和災後重建的速度，而努力遏制民間的紀念活動，因為這些活動可能會重新激起人們追究起對地震所引發的一連串未解問題，對於想前來報導地震週年的外國記者也多般阻撓。

不少網友則痛批至今仍不見當局有絲毫反思與追責，災後10年仍有一大串問題未解，包括總善款的6分之5、約500億人民幣（約2337億新台幣）善款仍流向不明，傳款項直接流入中國政府手中，「豆腐渣」學校也未明確究責，當時承包校舍的建商甚至仍持續在承包工程。