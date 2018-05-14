挑戰全日空！日航宣布成立中長程廉航 2020年首飛

日本航空將成立低成本航空公司。（路透）

2018-05-14 12:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空（Japan Airlines,JAL）日前傳出打算成立一家新的低成本航空公司（LCC），引起市場關注。今天日航宣布，此計畫預定在2020年夏季班表投入營運，不過航空公司名稱未定。

日本航空（JAL）副會長大川順子日前透露，成立廉價航空公司是該航空公司擴大其陣容的一部分，是該公司正在探索的幾個選項之一。《路透》報導，今天日航宣布，除了原經營投資的廉航捷星日本（Jetstar Japan），將會進一步開發新的低成本航空公司。

日航表示，新的低成本航空公司將會以主飛亞洲、歐洲和美國中長程航線為主，樞紐機場將設在東京成田，初期使用2架787-8客機營運。

《彭博》日前曾報導，東京SBI證券資深市場顧問雨宮京子（Kyouko Amemiya）表示，「日航迄今一直專注於優質的全方位服務，但隨著廉價航空在亞洲地區普及和廣受歡迎，日航這樣的航空業者會想自行開闢廉航服務擴大企業陣容，這是很自然的事。」

至於目前已擁有樂桃航空（Peach Aviation）和香草航空（Vanilla Air）2家廉航品牌的全日空（ANA），也預計在2020年3月底前完成2航空的整合。