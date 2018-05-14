日男徒步拉車9年 繞了地球2圈想「改變自己」

吉田正仁花了9年時間，完成繞地球2圈的創舉。（圖擷自Masahito Yoshida臉書）

2018-05-14 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名男子吉田正仁2009年自中國上海出發，獨自拉著手推車徒步走遍世界，2013年6月成功達成環遊世界。但他仍繼續拉著推車前進，於本月13日抵達北冰洋沿岸的加拿大城鎮圖克托亞圖克（Tuktoyaktuk），共走了7.75萬公里，完成繞地球兩圈的創舉。

據日本《共同社》報導，37歲的吉田學生時代對足球和棒球很有興趣，但都沒有堅持下來，於是他決定「做成一件事來改變自己」。他用手推車裝載約100公斤的食品和物資，花了4年半的時間環遊歐亞大陸、北美、澳洲、東南亞等地，回到上海後，他再度展開第2次環球之旅，縱貫美洲和非洲大陸。

「地球非常大，但不斷積累小小的一步就能走遍繞地球兩圈的距離。」吉田說明，今年2月他從美國西部蒙大拿州進入加拿大西部的亞伯達省，冒著刺骨的嚴寒住在帳篷裡，同時向終點前進，途中曾有人開車經過給他熱咖啡和早餐，他表示，自己是在這些溫暖的支持下走過來的。

吉田走遍約60個國家，途中穿壞21雙鞋。他也表示將在圖克托亞圖克結束旅行，返回故鄉日本鳥取市安穩生活一段時間。