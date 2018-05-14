看準兩韓和平商機 南韓人炒作邊境土地

由於北韓承諾無核化等因素，朝鮮半島的局勢不再緊張，許多南韓民眾見到了機會，開始大舉投資南北韓非軍事區內或周圍的土地。（路透）

2018-05-14 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕由於北韓承諾無核化等因素，朝鮮半島的局勢不再緊張，許多南韓民眾見到了機會，開始大舉投資南北韓非軍事區（DMZ）內或周圍的土地，也讓當地土地大漲，但學者也警告，這種投資具有極大的風險。

《路透》報導，住在南韓邊境城市坡州的37歲牙醫康成旭（Kang Sung-wook，音譯）從3月中旬以來，買了非軍事區內或周邊的8塊土地，面積達到49英畝（約20公頃），價值30億韓圓（約9千萬元新台幣）。康成旭擁有的8塊土地中，有5塊位於非軍事區內，禁止一般民眾訪問；康成旭表示，隨著南北韓關係改善，他需要迅速行動。

雖然非軍事區限制公眾訪問，但位於南韓一側、非軍事區和邊境間2公里寬的土地可以購買和登記。

根據南韓政府數據，坡州的土地交易量在3月份翻倍，遠遠超過了著名的首爾江南區，江南區的銷量僅增長9%。靠近邊境的南韓車站都羅山站（Dorasan）所在地坡州市長湍面，和去年同期相比土地價格上漲17%，交易量暴增4倍。

當地的房地產經紀人表示，非軍事區的土地所有者，為祖先在韓戰前就持有土地，之後繼承的人，或是一些投資者。

無獨有偶，鄰近北韓的中國城市丹東也出現了炒地皮狀況，中國和南韓認為，如果北韓用無核化確保經濟援助，那可能會用到中國或南韓的鐵路，

但歷史是否會再重演？南韓前總統盧武鉉2007年與北韓當時的領導人金正日會晤，引發邊界房地產價格飆漲，但隔年南韓改由李明博掌權，兩韓關係轉為惡化，邊境土地價格暴跌。

首爾中央大學法學院教授諸成鎬（Jhe Seong-ho，音譯）認為，南北韓在過去70年走上了截然不同的道路，就算北韓經濟開放，也不會那麼快放鬆對邊境的管制，猜測非軍事區的大部分土地仍會受到限制，這對投資者來說是巨大的風險。

但投資者康成旭堅信北韓這次會如同過去的越南一樣經濟開放，「如果金正恩在虛張聲勢，他不會訪問中國2次」。