非裔婦人搭機被嫌「太臭」趕下機 怒控聯航種族歧視

歐比馬先前搭乘聯航，卻在起飛前因有乘客嫌她「身上味道太臭」，而被空服員趕下機。示意圖。（路透）

2018-05-14 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名奈及利亞的婦人歐比歐馬（Queen Obioma）先前與孩子搭乘美國聯合航空的班機，從奈及利亞飛往加拿大，卻因被周圍乘客抱怨「身上味道臭得刺鼻」，而被空服員趕下機。歐比歐馬認為聯航的舉動涉及種族歧視，氣得提出民事訴訟。

綜合外媒報導，歐比歐馬在2016年3月搭乘聯航班機飛往加拿大，並預定了商務艙的座位，準備陪同前往加拿大念書的孩子去學校，未料登機後卻發現有名白人坐在她的位置上，空服人員便請歐比歐馬去坐商務艙其他位子。

歐比歐馬在起飛前去了廁所一趟，當她走回座位時，卻莫名其妙被其他乘客擋在走道上；不久後，空服人員便走到歐比馬身旁，表示有男乘客反映她「身上的味道臭得很刺鼻，坐在旁邊會不舒服」，並要求歐比歐馬與孩子離開飛機。

歐比歐馬向空服員解釋，自己要送孩子去加拿大念書，行程不容耽擱，空服員仍堅決請他們下機，歐比歐馬回憶，當時她與孩子們「向嫌犯一樣，默默走下機」，相當難受；歐比歐馬上週五（11日）對聯航提起民事訴訟，指控聯航種族歧視，聯航則表示，目前尚未接到這起訴訟，暫時不會對此事做出進一步評論。