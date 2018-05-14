這首12年前日本無名歌在中國爆紅 原因原來是...

2018-05-14 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國音樂短片社群軟體「抖音」（Tik Tok）在中國年輕人間人氣大爆發，也引發一些有趣的現象，日本團體「Lambsey」12年發表的1首歌曲，意外在中國爆紅。

《日經中文網》報導，抖音這款APP主打使用者可選擇歌曲，來拍攝15秒的音樂短片，變成自己的作品，這種可隨手拍後方享的模式在中國的年輕人之間很流行，其中日本團體「Lambsey」的歌曲《PLANET》，因其旋律很適合婚禮等感人的場面，因此意外成為話題。

報導稱，Lambsey的原成員、音樂製作人井上慎二郎表示，從去年夏天開始，就常聽《PLANET》似乎在中國很紅的說法。歌曲突然在異國熱門，令井上意想不到，他因此急忙製作了只有靜態畫面和歌詞的影片，上傳到網路，這段影片播放量瞬間達到8萬次，也有不少來自中國的音樂人士也來詢問，讓他考慮在中國開展新的活動。

不過《PLANET》是「Lambsey」2006年所發行的專輯中，1首非主打歌曲，銷量還不到5000張，目前Lambsey也解散了，這首歌曲在日本幾乎等於「無名歌曲」。

報導稱，除了《PLANET》走紅外，還有飲料店出現「抖音奶茶」、香體噴霧缺貨和火鍋店的火鍋新吃法等現象，都是隨著抖音的影響而爆紅。

報導分析，這是對「軟廣告」的不信任感，以日本企業為例，向中國推銷商品時，會和高人氣的部落格或上傳影片的「up主」等網紅合作，但消費經驗豐富的年輕人已看穿了這類「軟廣告」，對普通人發布的影片反而更有共鳴，認為日本的市場營銷人員，需要思考新的方案。